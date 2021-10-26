И в Китае энергокризис: заправки ограничили продажу топлива

Власти Китая в условиях энергетического кризиса решили сократить потребление топлива автовладельцами. Согласно постановлению заправочным станциям разрешено продавать не более 100 литров горючего на одну машину, сообщает ВВС.

Отмечается, что из-за сложившейся ситуации водителям грузовиков приходится целыми днями стоять в очередях, чтобы заправить авто. При этом 100 литров топлива, это приблизительно десятая часть объема бака.

Сообщается, что Китай до сих пор остается в состоянии энергетического кризиса – запасы угля и газа повлекли за собой массовое закрытие заводов и веерные отключения в отдельных провинциях страны.

По мнению экспертов, такое положение вещей, может усугубить глобальный логистический кризис, образовавшийся в результате пандемии, поскольку дефицит горючего повлияет на перевозку на большие дистанции, а затем и на объем торговли.