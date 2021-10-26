Черные лебеди спасут Северную Корею от голода?

Северная Корея намерена спастись от голода с помощью мяса черных лебедей, которых в промышленных масштабах начали разводить на одной из крупнейших ферм Kwangpho Duck на востоке страны, сообщает Daily Mail.

Предполагается, что промышленное разведение птиц улучшит уровень жизни людей и спасет их от голода. В стране полагают, что мясо черного лебедя «обладает лечебными свойствами» и содержит «больше белка, чем любое другое». Кроме того, оно «легче переваривается и обладает противораковыми свойствами».

Северная Корея задумалась о промышленном разведении черных лебедей еще весной 2019 года. Окончательно КНДР пришла к такому решению после того, как ее лидер Ким Чен Ын предупредил своих граждан о том, что им придется меньше есть до 2025 года, когда страна откроет границы с Китаем.