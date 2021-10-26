Валентина Матвиенко говорит, что в Москве молились, чтобы Пашиняна переизбрали

По поводу отношения геополитических центров мира к властям Армении, в частности к Никола Пашиняну, ходят разные мнения. Некоторые эксперты считают, что Пашинян фигура довольно неоднозначная и потому, может вызывать интерес у всех, другие полагают, что премьер-министр Армении очень неудобен Кремлю, из-за своей прозападной ориентации, пишут армянские СМИ.

Как бы там ни было, согласно данным газеты «Грапарак», накануне один из армянских официальных лиц, который недавно посещал Россию в составе официальной делегации, поведал журналистам примечательную историю.

В частности, как отмечается, во время одной из неформальных встреч, члены армянской делегации были шокированы заявлением Председателя Совета Российской Федерации Валентины Матвиенко, которая, говоря о внеочередных выборах в Национальное Собрание Армении 20 июня, буквально заявила: «Мы молились, чтобы его переизбрали». Речь шла о Николе Пашиняне.