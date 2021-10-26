Глава Управления по делам религии Турции на переговорах с Ильхамом Алиевым фото
Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял сегодня председателя Управления Турции по делам религии Али Эрбаша. Об этом сообщает официальный сайт главы государства.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял сегодня председателя Управления Турции по делам религии Али Эрбаша. Об этом сообщает официальный сайт главы государства.
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