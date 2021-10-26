Глава Управления по делам религии Турции на переговорах с Ильхамом Алиевым фото

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял сегодня председателя Управления Турции по делам религии Али Эрбаша. Об этом сообщает официальный сайт главы государства.