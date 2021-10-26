Азербайджанским депутатам сегодня есть что обсудить
Депутаты Милли Меджлиса Азербайджана обсуждают сегодня на своем пленарном заседании 12 вопросов, сообщает корреспондент haqqin.az.
Согласно информации, народные избранники обсудят законопроект "Об утверждении протокола о продлении срока действия соглашения между правительством Азербайджанской Республики и Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН о программе партнерства с Азербайджаном"; законопроект "Об учреждении посольства Азербайджанской Республики при Святом престоле"; законопроект "О внесении изменений в Трудовой кодекс"; законопроект "О внесении изменений в Таможенный кодекс" (третье чтение); законопроект "О внесении изменений в законы "О валютном регулировании", "О кредитных союзах", "О банках", "О почте", "О бухгалтерском учете", "О страховой деятельности", "О небанковских кредитных организациях", "Об инвестиционных фондах", "О рынке ценных бумаг" и "О кредитных бюро" (третье чтение); законопроект "О внесении изменений в закон "Об охране здоровья населения" (третье чтение); законопроект "О внесении изменений в Гражданский кодекс и законы "О несостоятельности и банкротстве", "Об исполнении", "О банках", "О театре и театральной деятельности", "О страховой деятельности", "О применении особого экономического режима к нефтегазовой деятельности экспортного назначения", "О занятости" (третье чтение); законопроект "О внесении изменений в закон "О государственной пошлине" (второе чтение); законопроект "О внесении изменений в Кодекс об административных проступках" (второе чтение); законопроект "О внесении изменений в закон "Об образовании" (второе чтение); законопроект "О внесении изменений в закон "О профессиональном образовании" (второе чтение); законопроект "О внесении изменений в закон "Об учреждении орденов и медалей" в связи с учреждением юбилейной медали "30-летие Государственного таможенного комитета Азербайджанской Республики (1992-2022)" и медали "За плодотворное сотрудничество с таможенными органами" (первое чтение).