МЧС обратилось к лицам, занимающимся строительством

В рамках продолжающихся профилактических работ по контролю и обеспечению безопасности в строительстве, Государственное агентство по контролю за безопасностью в строительстве обратилось к физическим и юридическим лицам, занимающимся строительством.

Как сообщает haqqin.az со ссылкой на сайт МЧС, в ходе мониторингов, проведенных в последнее время специалистами агентства, были выявлены грубые нарушения требований законодательства в сфере строительства отдельными физическими и юридическими лицами. Также были зафиксированы случаи проведения строительных работ без получения разрешения в соответствующем порядке.

«С учетом этого, обращаясь к физическим и юридическим лицам, занимающимся строительством, просим их соблюдать требования законодательства в целях обеспечения безопасности и здоровья наших граждан», - говорится в обращении.