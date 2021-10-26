Эрдоган обратился к соотечественникам: Турцию никто не собьет с пути

Прошло 98 лет со дня провозглашения Турецкой Республики – события, открывшего новую эру в истории турецкого народа. Ежегодно 29 октября турецкий народ отмечает главный национальный праздник – День Республики. Именно в этот день в 1923 году Турция была объявлена Республикой. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в связи с этой знаменательной датой обратился к турецкому народу.

В видеообращении Эрдоган поздравил соотечественников со знаменательной датой, отметив, что этот день стал предметом гордости для граждан Турции и одной из славных страниц в истории страны. Глава турецкого государства выразил глубокую благодарность и воздал должное ее основателю Мустафе Кемалю Ататюрку и его соратникам, а также почтил память всех погибших в борьбе за независимость Родины.

По его словам, Турция продолжает усилия по развитию страны. «Мы успешно преодолели самую сложную фазу пандемии коронавируса, завершили 2020 год с темпами роста экономики в 1,8 процента, в то время как мировая экономика «упала» более чем на 3 процента. Мы не проявили слабости ни в одной области, включая борьбу с терроризмом, защиту общественной безопасности, инвестиции и трансграничные операции», - добавил Эрдоган.

Он также отметил решительную поддержку, оказанную Турцией «ливийским братьям», противостоящим путчистам, и азербайджанским тюркам, которые вели борьбу против оккупации Карабаха, изменив судьбу обеих стран.

Турецкий лидер подчеркнул, что в преддверии столетия Республики Турция не допустит, чтобы какая-либо сила, нечистоплотный сценарий или тайный заговор помешали на ее пути к прогрессу.