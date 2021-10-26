«Сады Родины» разбиты еще в нескольких районах Азербайджана
Как сообщалось ранее, Kapital Bank и фонд Red Hearts начали реализацию проекта «Vətən Bağı» («Сад Родины») в различных районах страны, чтобы увековечить память о наших героях, погибших во время первой и второй Карабахских войн. В рамках проекта в районах высаживаются деревья по количеству шехидов каждого района.
В этот раз посадка деревьев была осуществлена совместно с PASHA Bank в Лянкяранском и Астаринском районах. В Лянкяране было посажено 252 дерева рода парротия (является редким растением), а в Астаре — 124 кипариса. В мероприятии приняли участие сотрудники PASHA Bank, члены фонда Red Hearts, представители общественности района и волонтеры. Акция по посадке деревьев прошла при поддержке Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики и местных органов исполнительной власти.
Проект, который продолжится и в ноябре, будет реализован совместно с PASHA Holding в Губе и Хачмазе, а с Kapital Bank — в Билясуваре и Джалилабаде. Во время акций планируется высадить в общей сложности до 1000 деревьев.
«Сады Родины» разбиваются преимущественно в многолюдных местах, парках и городских центрах. Уход за деревьями, их полив, и другие необходимые мероприятия осуществляются местными органами исполнительной власти и фондом Red Hearts.
Следует отметить, что Red Hearts был основан в декабре 2019 года по инициативе сотрудников Kapital Bank. Организация, которая в настоящее время осуществляет свою деятельность как фонд, главным образом оказывает помощь детским домам, приютам и нуждающимся людям. Для более подробной информации – www.redhearts.az.