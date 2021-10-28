За выступление с тремя обручами и двумя парами булав команда Азербайджана заработала еще 38 баллов и завершила квалификацию с общим результатом 77,600.

Пока наши гимнастки лидируют, но большинство команд еще либо не выступали, либо показали по одному упражнению.

* * * 12:57

Сегодня на чемпионате мира по художественной гимнастике в японском Китакюсю начались соревнования групповых команд.