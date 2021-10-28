Азербайджан борется за выход в финал чемпионата мира обновлено 13:05
За выступление с тремя обручами и двумя парами булав команда Азербайджана заработала еще 38 баллов и завершила квалификацию с общим результатом 77,600.
Пока наши гимнастки лидируют, но большинство команд еще либо не выступали, либо показали по одному упражнению.
* * * 12:57
Сегодня на чемпионате мира по художественной гимнастике в японском Китакюсю начались соревнования групповых команд.
Азербайджан представляет коллектив в составе Зейнаб Гумматовой, Ляман Алимурадовой, Гюллю Агаларзаде, Елизаветы Лузан и Дарьи Сорокиной. Наша команда уже выступила с пятью мячами. За это упражнение азербайджанские гимнастки получили оценку 39,600 балла. Впереди выступление с тремя обручами и двумя парами булав.
По итогам двух композиций определятся призеры в многоборье и участники воскресных финалов.