В Азербайджане из 26 банков только четыре являются системно значимыми банками, которые отвечают установленным требованиям. Об этом заявил на пресс-конференции генеральный директор Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Рашад Оруджев.

По его словам, из-за пандемии требование к коэффициенту адекватности капитала банков снизилось на 1%: "Поскольку идет восстановление после пандемии, требование к адекватности капитала возобновлено".

Так, коэффициент адекватности совокупного капитала системно значимых банков до 1 января 2021 года установлен на уровне как минимум, 11%. Коэффициент адекватности совокупного капитала остальных банков не может быть менее 9% до указанной даты.

Отметим, что требование ЦБА к коэффициенту адекватности капитала составляет 12% в банках системного значения и 10% в остальных банках.