Теплее не станет: в Баку ожидаются дождь и ливень

30 октября в Баку и на Апшеронском полуострове ожидаются временами дожди, местами ливни. К вечеру осадки постепенно прекратятся. Будет дуть северо-восточный ветер. Температура воздуха в Баку и на Апшеронском полуострове составит ночью 10-12°, днем 13-15° тепла.

Атмосферное давление повысится с 770 до 775 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 70-80%.

В районах Азербайджана ожидаются временами дожди, местами ливни, в горных районах возможен снегопад. Ночью и утром местами туман. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 4-9° тепла, днем 11-16° тепла, в горах ночью от 3 градусов мороза до 2° тепла, днем 3-6° тепла.