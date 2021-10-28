Гражданам Армении запретили въезд в ЕС

С 29 октября 2021 года Армения включена в список зон очень высокого риска, поэтому установлены новые правила для путешествий из этой страны в Нидерланды.

Отмечается, что с 09:00 29 октября Армения вошла в список стран высокого риска инфицирования COVID-19. Для некоторых категорий граждан Армении и вовсе существует запрет на въезд в Европу и Шенгенскую зону, сообщает сайт правительства Нидерландов.

Въезд в Нидерланды разрешен, если цель поездки соответствует критериям приемлемости. В частности, въезжающий в Нидерланды гражданин должен самоизолироваться, если он не вакцинирован. В случае полного курса вакцинации, он обязуется предоставить отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, заполнить декларацию о состоянии здоровья.