Кого удивят новые версии айфона? Да никого, чему там удивляться, дело привычное. Другое дело – турецкие беспилотники, которые стали хитом продаж еще в прошлом году и продолжают уверенно удерживать лидерские позиции. Турция предложила миру нечто большее чем оружие – при грамотном применении байрактаров они раз за разом производят геополитические изменения, решая затяжные и замороженные конфликты от Ливии до Южного Кавказа.

Теперь настало их время в Украине. О первом боевом применении турецких беспилотников на Донбассе пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил сдержанно, не забыв упомянуть о прекрасных отношениях с Анкарой, но он – лишь парадный фасад Кремля, ему выражать эмоции по должности не положено. Реальные же специалисты, близкие к российскому министерству обороны не скрывают своей тревоги.

«Теперь, видимо, такие вылеты станут вполне себе нормой, что с учетом дальности их видимости позволит мониторить все передвижения защитников Донбасса в Тельмановском районе и ниже до Новоазовска», - считают они.

Отмечая при этом и другую опасность: «Турецкий боеприпас MAM-L прилетел ровно в цель. Перекрестье прицела было наведено на гаубицу, туда же и влетела авиабомба. Цель была поражена филигранно. Пока украинцы используют проверенные турецкие боеприпасы MAM-L, но скоро на Донбассе они применят турецкую новинку MAM-T. Эта авиабомба летит на 30 км. Украинцам даже не нужно будет летать над линией фронта. Бомби со своей территории спокойно.... А вот хватит ли у ДНР и ЛНР политической воли для уничтожения Байрактаров над территорией Украины - это открытый вопрос».

Но не только это беспокоит Москву. Байрактары теперь закупает Киргизия. А вчера стало известно, что турецкая TUSAŞ заявила об успешном завершении переговоров с Казахстаном о продаже Нур-Султану ударных БПЛА ANKA-S, новых птенцов гнезда байрактарова, которые превзошел «родителя».

Высота Байрактара ТБ-2 - 7км. А у «Анок» - на уровне 8-9 км. Если максимальная взлетная масса с боевой загрузкой у Байрактара - 650 килограмм, то у новых «птенцов» - все 1600.

На комплекс ANKA-S Казахстан потратит 80 миллионов долларов. В эту цену входят: комплекс из 3 БПЛА с 200 ракетами для них, двумя центрами управлениями и годовое техническое обслуживание и обучение казахстанских специалистов в Турции. И теперь вишенка на торте – и Казахстан, и Киргизия являются членами ОДКБ. Причем, в последней расположена как российская авиабаза «Кант», так и несколько военных объектов министерства обороны РФ.