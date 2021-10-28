Против «Байрактаров» выставляют мандарины горячая тема
Кого удивят новые версии айфона? Да никого, чему там удивляться, дело привычное. Другое дело – турецкие беспилотники, которые стали хитом продаж еще в прошлом году и продолжают уверенно удерживать лидерские позиции. Турция предложила миру нечто большее чем оружие – при грамотном применении байрактаров они раз за разом производят геополитические изменения, решая затяжные и замороженные конфликты от Ливии до Южного Кавказа.
Теперь настало их время в Украине. О первом боевом применении турецких беспилотников на Донбассе пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил сдержанно, не забыв упомянуть о прекрасных отношениях с Анкарой, но он – лишь парадный фасад Кремля, ему выражать эмоции по должности не положено. Реальные же специалисты, близкие к российскому министерству обороны не скрывают своей тревоги.
«Теперь, видимо, такие вылеты станут вполне себе нормой, что с учетом дальности их видимости позволит мониторить все передвижения защитников Донбасса в Тельмановском районе и ниже до Новоазовска», - считают они.
Отмечая при этом и другую опасность: «Турецкий боеприпас MAM-L прилетел ровно в цель. Перекрестье прицела было наведено на гаубицу, туда же и влетела авиабомба. Цель была поражена филигранно. Пока украинцы используют проверенные турецкие боеприпасы MAM-L, но скоро на Донбассе они применят турецкую новинку MAM-T. Эта авиабомба летит на 30 км. Украинцам даже не нужно будет летать над линией фронта. Бомби со своей территории спокойно.... А вот хватит ли у ДНР и ЛНР политической воли для уничтожения Байрактаров над территорией Украины - это открытый вопрос».
Но не только это беспокоит Москву. Байрактары теперь закупает Киргизия. А вчера стало известно, что турецкая TUSAŞ заявила об успешном завершении переговоров с Казахстаном о продаже Нур-Султану ударных БПЛА ANKA-S, новых птенцов гнезда байрактарова, которые превзошел «родителя».
Высота Байрактара ТБ-2 - 7км. А у «Анок» - на уровне 8-9 км. Если максимальная взлетная масса с боевой загрузкой у Байрактара - 650 килограмм, то у новых «птенцов» - все 1600.
На комплекс ANKA-S Казахстан потратит 80 миллионов долларов. В эту цену входят: комплекс из 3 БПЛА с 200 ракетами для них, двумя центрами управлениями и годовое техническое обслуживание и обучение казахстанских специалистов в Турции. И теперь вишенка на торте – и Казахстан, и Киргизия являются членами ОДКБ. Причем, в последней расположена как российская авиабаза «Кант», так и несколько военных объектов министерства обороны РФ.
Москва успокаивает себя тем, что центральноазиатские государства не готовы «класть яйца в одну корзину, а хотят во многие». И вообще, тяга к байрактарам у них от излишней разрекламированности этих БПЛА. Но предупредить турок о том, чтобы они не слишком активничали все же сочла необходимым – с 28 октября Роспотребнадзор приостановил ввоз в Россию мандаринов из Турции. В них, понимаете ли, обнаружились «вредные вещества», точнее - остаточные количества пестицида «Хлорпирифос».
То, что этот пестицид носит антироссийский характер – совершенно очевидно. Так же, как и «вирус морщинистости», обнаруженный в турецких помидорах после выступления Реджепа Эрдогана в ООН. Того самого, в котором турецкий президент заявил, что Анкара никогда не признает Крым российским.
Разворачивающаяся перед нами эпическая битва байрактаров и мандаринов не так комична, как это может показаться на первый взгляд. Анкара активно продвигает свои интересы по всему миру, волей-неволей оттаптывая любимые московские мозоли. Конфликтный потенциал в российско-турецких отношениях становится все больше. И хотя стороны называют себя друзьями и партнерами, становится все понятнее, что такому партнерству и мандариновой корки хватит поскользнуться.