Указом Ильхама Алиева: Промышленная корпорация осталась без семи предприятий
Семь предприятий, которые входят в ОАО "Азербайджанская промышленная корпорация", выставлены на приватизацию. Об этом говорится в распоряжении президента Ильхама Алиева "О приватизации некоторых предприятий и объектов, находящихся на балансе открытого акционерного общества "Азербайджанская промышленная корпорация”.
Среди выставленных на приватизацию предприятий - ООО "АПК Шушя”, ООО “АПК Обувная фабрика”, ООО “Азерипек”, ООО “АПК Текстиль”, ООО “АПК Изолит”, ООО “АПК Шекинская ГЭС” и ООО "АПК Шеки Шараб".