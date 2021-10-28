Цель конкурса и в целом движения направлена не только на развитие навыков программирования для тех, кто планирует связать свою судьбу с IT-индустрией, но и на использование современных интерактивных технологий в обучении, сказали в Минобразования.

Также организация очередного конкурса в рамках проекта «Цифровые навыки» еще раз продемонстрирует учащимся, насколько предмет «Информатика» может быть увлекательным.

В рамках конкурса участники должны будут последовательно пройти три этапа, сложность которых постепенно будет увеличиваться. Первый этап конкурса пройдет в режиме онлайн в течение трех дней, где все зарегистрированные ученики будут решать задачи на платформе проекта «Цифровые навыки». Учащиеся, успешно выполнившие задания первого этапа, будут допущены в следующий этап, который также пройдет онлайн в течение одного дня.

На втором этапе конкурса для оценки навыков программирования и алгоритмического мышления ученикам будут даны различные задания. Исходя из количества правильно решенных задач и времени, затраченного на их решение, для участия в заключительном этапе будут отобраны ученики с наивысшими результатами. Ученики, успешно прошедшие в финальный этап конкурса, будут разделены на команды. В финале они должны будут в реальном времени на глазах у жюри продемонстрировать свои навыки работы с творческими проектами через языки программирования. Победителей конкурса наградят ценными подарками.