В ходе очередной операции, проведенной сотрудниками Главного управления по борьбе с наркотиками МВД на территориях Насиминского, Хатаинского, Бинагадинского, Низаминского районов Баку, а также на территории Хырдалана и Саатлинского района были задержаны 14 наркоторговцев, в числе которых 3 женщины.

Как сообщили haqqin.az в Министерстве внутренних дел, при досмотре задержанных сотрудниками правоохранительных органов, были изъяты более 64 килограммов наркотических средств.