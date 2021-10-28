В Азербайджане задержаны наркоторговцы фото, видео
В ходе очередной операции, проведенной сотрудниками Главного управления по борьбе с наркотиками МВД на территориях Насиминского, Хатаинского, Бинагадинского, Низаминского районов Баку, а также на территории Хырдалана и Саатлинского района были задержаны 14 наркоторговцев, в числе которых 3 женщины.
Как сообщили haqqin.az в Министерстве внутренних дел, при досмотре задержанных сотрудниками правоохранительных органов, были изъяты более 64 килограммов наркотических средств.
В МВД призвали граждан, в частности пользователей социальных сетей, сообщать сотрудникам полиции имеющуюся у них информацию о продаже и незаконном обороте наркотиков. Для этого информированные лица также могут обратиться на официальные адреса министерства и Главного управления по борьбе с наркотиками в социальных сетях. Анонимность гарантируется.