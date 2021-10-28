За три месяца Турция заработала 11,4 млрд долларов от туризма
Турция заработала 11,4 млрд долларов от туризма в третьем квартале этого года, что почти втрое больше, чем годом ранее, после того, как страны, включая Россию и Украину, ослабили ограничения на поездки COVID-19.
Доход увеличился с 4,04 млрд долларов в третьем квартале 2020 года, сообщил в четверг Турецкий статистический институт (Turkstat). Число посетителей выросло до 13,6 млн с 5,6 млн годом ранее.
Отметим, что Турция стремилась увеличить доходы от туризма в этом году, чтобы помочь финансировать дефицит текущего счёта, ослабить давление продаж на осаждённую лиру и стимулировать экономический рост.
Доходы от туризма всё ещё отстают от предыдущих пиков — Турция заработала 14 млрд долларов в третьем квартале 2019 года, когда её посетили 21,6 млн человек. Некоторые правительства по-прежнему рекомендуют воздерживаться от поездок в страну из-за высокой заболеваемости вирусом.
Вместе с тем, Россия, крупнейший поставщик туристов в Турцию, сняла запрет на поездки в конце июня. Великобритания ослабила ограничения для своих граждан, путешествующих в страну в прошлом месяце. Путешественники из этой страны заняли третье место по численности после России и Германии в 2019 году.
За первые девять месяцев этого года доходы от туризма составили 16,8 млрд долларов, а посетителей — 20,3 млн. Это по сравнению с 8,1 млрд долларов дохода и 11,2 млн посетителей за тот же период 2020 года.