За три месяца Турция заработала 11,4 млрд долларов от туризма

Турция заработала 11,4 млрд долларов от туризма в третьем квартале этого года, что почти втрое больше, чем годом ранее, после того, как страны, включая Россию и Украину, ослабили ограничения на поездки COVID-19.

Доход увеличился с 4,04 млрд долларов в третьем квартале 2020 года, сообщил в четверг Турецкий статистический институт (Turkstat). Число посетителей выросло до 13,6 млн с 5,6 млн годом ранее.

Отметим, что Турция стремилась увеличить доходы от туризма в этом году, чтобы помочь финансировать дефицит текущего счёта, ослабить давление продаж на осаждённую лиру и стимулировать экономический рост.