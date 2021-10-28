Украина усилится новейшими ракетами Brimstone Sea Spear

Минобороны Украины подтвердило, что вооруженные силы страны могут получить британские ракеты Brimstone Sea Spear, передает ТАСС.

Сообщается, что производством новой ракеты Brimstone Sea Spear занимается британская компания MBDA UK, ракета в будущем может быть поставлена в Украину для обеспечения потребностей вооруженных сил.

Ранее посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко сообщил, что Великобритания ведет переговоры с Украиной о продаже оружия. Он также отметил, что половина средств из кредитных £2,5 млрд ($2,7 млрд), которые Великобритания предоставляет Украине, уйдет на усиление украинского флота.