Впервые измерена глубина «глаза» Юпитера

Космическому зонду NASA Juno, который вращается вокруг юпитера с 2016 года, удалось заглянуть под слой облаков планеты и измерить глубину знаменитого Большого Красного пятна - обширного антициклона, диаметр которого превосходит диаметр Земли, сообщает Лаборатория реактивного движения NASA.

Согласно новым результатам исследования, Большое Красное пятно охватывают области ниже тех, где конденсируется вода и образуются облака, там, где солнечный свет уже не нагревает атмосферу.

"Высота и размер Большого Красного пятна означают, что концентрация атмосферной массы внутри шторма потенциально может быть обнаружена приборами, изучающими гравитационное поле Юпитера", - говорится в сообщении.

