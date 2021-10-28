Будут ли в Азербайджане бесплатно лечить отказавшихся вакцинироваться?

Вопрос, будет ли лечение лиц отказавшихся от вакцинации против коронавируса и заразившихся этой болезнью проводиться за счет государства, в настоящее время не стоит на повестке дня, и неизвестно, как это будет в будущем. Об этом заявил председатель комитета по здравоохранению Милли Меджлиса Ахлиман Амирасланов на пленарном заседании парламента.

Амирасланов также внес ясность в вопрос в связи с использованием 1 500 платных услуг, перечисленных в перечне услуг обязательного медицинского страхования, которыми, согласно распоряжению президента, бесплатно могут воспользоваться лица, указанные в списке (получающие пенсии, семьи шехидов, беременные, дети, студенты и т.д.): «Этот вопрос обсуждался с соответствующими структурами. Уверены, что лечение застрахованных за счет средств государственного бюджета лиц и впредь будет бесплатным».