Экс-премьера - нобелевского лауреата приговорили к 20 годам

Бывший государственный советник Мьянмы (должность, соответствующая премьер-министру) Аун Сан Су Чжи приговорена к 20 годам лишения свободы за измену родине, передает AFP.

Аун Сан Су Чжи занимала пост госсоветника Мьянмы с 2016 по 2021 год. После военного переворота 1 февраля нынешнего года она была задержана хунтой и помещена под домашний арест.

Сан Су Чжи стала известна тем, провела под домашним арестом по разным обвинениям 15 лет в течение 1988 - 2010 годов. Будучи в оппозиции, в 1990 году она была награждена Европейским парламентом премией имени Сахарова и годом позже Нобелевской премией мира.