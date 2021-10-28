На Филиппинах ликвидировали одного из лидеров ИГИЛ
Лидер Филиппинского отделения террористической группировки ИГИЛ Салахуддин Хассан, ликвидирован вооруженными силами страны, сообщает ТАСС.
Отмечается, что преступника предполагалось арестовать, однако при задержании террорист оказал сопротивление. В результате перестрелки погибла также жена террориста, которая тоже состояла в рядах террористической организации.
Власти Филиппин объявили Салахуддина Хассана в розыск за организацию более 30 терактов, включая взрывы на ночном рынке в городе Давао в сентябре 2016 года и в торговом центре в городе Котабато в декабре 2018 года.