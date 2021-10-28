Новшество в Азербайджане: бумажные рецепты на лекарства заменят электронными

"В Азербайджане продолжается процесс цифровизации обращения лекарственных средств". Об этом сказал руководитель департамента лекарственных средств и медикаментов TƏBIB Эльмин Гулиев в своем выступлении на тему "Лекарственная безопасность и фармаконадзор".

Э.Гулиев отметил, что возможно, в ближайшее время, после полного завершения цифровизации в стране будет внедрена система отслеживания лекарств:

"На следующем этапе в стране будет осуществлен переход на электронные рецепты, мы уже распрощаемся с бумажными рецептами. Лекарства будут выписываться в электронной форме, по ней же выдаваться в аптеках".