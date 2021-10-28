Азербайджан вернул в Иран тонны зараженного картофеля фото
Агентство пищевой безопасности Азербайджана запретило ввоз в страну из Ирана 64,15 тонны зараженного картофеля, сообщает пресс-служба ведомства.
Согласно сообщению, инспекторы агентства осмотрели партию картофеля общим весом 23,7 тонны, импортируемую физическим лицом Агаевым Илькином Адиль оглу из Исламской Республики Иран, и картофеля общим весом 40,45 тонны, импортируемого юридическим лицом ООО ZE-DENT. В ходе осмотра были отобраны образцы импортируемой продукции и отправлены на экспертизу в лабораторию Азербайджанского института пищевой безопасности. В результате исследований в образцах был обнаружен карантинный организм (Ralstonia solanacearum - Бурая бактериальная гниль картофеля ). Агентство приняло решение вернуть непригодный к использованию картофель в Исламскую Республику, говорится в информации агентства.