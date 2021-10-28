Руководство «Азеригаз» выслушало обращения граждан

Руководство Производственного объединения «Азеригаз» в очередной раз приняло граждан в режиме онлайн, сообщили в пресс-службе ПО.

Согласно сообщению, на встрече, прошедшей в видеоформате, генеральный директор ПО Руслан Алиев пообщался с жителями Имишлинского, заместитель гендиректора по эксплуатации Джахид Гусейнов - Нефтчалинского, заместитель гендиректора по капитальному строительству Рамиль Искендеров - Сальянского района.

Обсуждались такие вопросы, как перенос газовых линий, их проведение в индивидуальном порядке и т.д. Все обращения были заслушаны. Генеральный директор и его заместители поручили руководителям региональных газовых управлений в оперативном порядке рассмотреть обращения граждан.