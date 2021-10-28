Выигрывать подарки от Nar #necədəəladır!

Некоторое время назад Nar запустил кампанию по продвижению своей продукции с помощью видеороликов в другом стиле. В последние дни, как продолжение кампании, наше внимание в социальных сетях привлек хэштег #necədəəladır. Когда мы поинтересовались об этом популярном хэштеге, заметили, что Nar предлагает различные конкурсы для большинства пользователей социальных сетей. В первых двух конкурсах 6 пользователей выиграли и получили подарочные купоны разной стоимости. Тем, кто не участвовал в предыдущих конкурсах и не выигрывал призов, не стоит сожалеть об этом. В следующем конкурсе пользователи социальных сетей смогут выиграть купоны на Nintendo Switch, JBL Live headphones и 100 AZN.

В первом конкурсе пользователи Nar завершили предложение состоящее из теплых слов из своих телефонных разговоров хештегом #necədəəladır, а также оставили креативные комментарии под постом войдя тем самым в тренд социальных сетей. Чтобы не пропустить возможность выиграть призы и повеселиться, не пропустите очередной конкурс, а также следите за страницами Nar в Facebook и Instagram.