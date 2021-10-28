Украина и Турция расширяют экономические отношения

Украина и Турция намерены подписать соглашение о свободной торговле в феврале 2022 года, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Atlantic Council.

"В настоящее время готовится ряд соглашений и документов в Стратегический совет. Обе стороны рассматривают встречу в феврале 2022 года как возможность подписать долгожданное турецко-украинское соглашение о свободной торговле после многих лет переговоров", - сказал глава ведомства.

По его словам, после вступления в силу соглашения о свободной торговле прочные связи между двумя странами значительно усилятся, что поспособствует установлению новых деловых связей.