Украина и Турция расширяют экономические отношения
Украина и Турция намерены подписать соглашение о свободной торговле в феврале 2022 года, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Atlantic Council.
"В настоящее время готовится ряд соглашений и документов в Стратегический совет. Обе стороны рассматривают встречу в феврале 2022 года как возможность подписать долгожданное турецко-украинское соглашение о свободной торговле после многих лет переговоров", - сказал глава ведомства.
По его словам, после вступления в силу соглашения о свободной торговле прочные связи между двумя странами значительно усилятся, что поспособствует установлению новых деловых связей.
Отметим, что задача создания зоны свободной торговли с Турцией стояла еще перед правительством бывшего президента Украины Виктора Януковича в 2012 году.
Цель заключить соглашение преследовал и Петр Порошенко, когда стал президентом.
В марте 2020 года Владимир Зеленский заявлял, что до подписания соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и Турцией "остался всего один шаг".