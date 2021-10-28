Отдел экономики 15:55

После открытия аэропорта Физули вопрос строительства трех аэропортов в одном экономическом районе Азербайджана вызвал оживленные дискуссии среди азербайджанской общественности, в частности в соцсетях. Все задались поспешным вопросом – зачем нужно строить три аэропорта в соседних районах, если можно за кратчайший срок, скажем за 40-50 минут, добраться по автомобильной дороге из Зангилана в Физули. А традиционная сетевая критика, взяв на вооружение популистский лозунг, получила удобную возможность для шельмования власть предержащих…

Хотя в реальности правительство Азербайджана поставило перед собой грандиозные задачи не только для развития экономики Карабахского и Восточно- Зангезурского регионов, но и отрасли внутренней авиации. На сегодняшний день в Азербайджане функционируют шесть международных аэропортов – в Баку, Гяндже, Нахчыване, Габале, Лянкяране и Загатале, региональный малый аэропорт в Евлахе и база вертолетной авиакомпании Helicopter Services в поселке Забрат на Апшеронском полуострове. Ввод в строй ещё трёх международных аэропортов (помимо Физули, в Зангиланском и Лачинском районах) в ближайшие два года увеличит число воздушных гаваней страны почти на 50%. По существу, это несопоставимо с размером площади возвращенных территорий, но с учётом необходимости введения в строй первых инфраструктурных проектов, реализацией флагманских и знаковых политических проектов - вполне оправданный шаг. Аэропорт - удачное сочетание политико-экономического символа и высокотехнологичного объекта прикладного значения в сфере логистики и транспорта. Баку необходим зримый символ уже не просто самого факта возвращения своих территорий, но и включения региона в хозяйственно-экономическую жизнь страны. Поэтому архитектура хай-тек зданий аэровокзала и сооружений аэропорта - самый удачный образ интеграции освобожденных азербайджанских земель. Сеть национальных аэропортов - это решение для реализации комплексных задач, заложенных на 10-15 лет вперёд.

Национальные аэропорты в освобожденном Карабахе и Восточном Зангезуре станут важным фактором для усиления связанности и безопасности азербайджанской территории: повышается скорость доставки товаров и пассажиров в районы, которые до сих пор не охвачены сетью магистралей с остальной территорией страны. То же самое относится к грузам военного и специального назначения. Аэропорты станут центральным элементом связки для автодорожных "лучей" Горадиз-Джебраил-Зангилан-Агбенд, Физули-Шуша и других проектов. А учитывая бескомпромиссную позицию Баку в отношении возобновления работы аэропорта в зоне ответственности российских миротворцев, где еще остаются сепаратисты, комплекс аэропортов представляет большую политическую значимость. Растут объемы поставок российских военных грузов. И с точки зрения обеспечения территориальной целостности государства Баку жизненно важно осуществлять военный грузопоток через суверенную территорию страны, которая находится под фактическим контролем азербайджанского правительства. Возвращаясь к экономическому аспекту вопроса, необходимо отметить, что серьезный импульс получат и промышленные зоны, которые создаются рядом с аэропортами, что открывает непосредственную возможность для прямого экспорта потенциальной продукции национального производства. Соответственно, там можно развивать любые отрасли со сравнительно небольшим объемом партий готовой продукции, которую можно быстро и надежно экспортировать в любую точку мира: готовый текстиль, переработанную фруктово-овощную продукцию - соки в тетрапаках, сушеные овощные чипсы и тому подобные продукты. Аэропорты - важнейший фактор e-commerce, сфера, которая становится одной из ключевых линий развития мировой экономики.