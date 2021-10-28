Зачем освобожденным районам три аэропорта? мы замечаем критику и отвечаем
После открытия аэропорта Физули вопрос строительства трех аэропортов в одном экономическом районе Азербайджана вызвал оживленные дискуссии среди азербайджанской общественности, в частности в соцсетях. Все задались поспешным вопросом – зачем нужно строить три аэропорта в соседних районах, если можно за кратчайший срок, скажем за 40-50 минут, добраться по автомобильной дороге из Зангилана в Физули. А традиционная сетевая критика, взяв на вооружение популистский лозунг, получила удобную возможность для шельмования власть предержащих…
Хотя в реальности правительство Азербайджана поставило перед собой грандиозные задачи не только для развития экономики Карабахского и Восточно- Зангезурского регионов, но и отрасли внутренней авиации.
На сегодняшний день в Азербайджане функционируют шесть международных аэропортов – в Баку, Гяндже, Нахчыване, Габале, Лянкяране и Загатале, региональный малый аэропорт в Евлахе и база вертолетной авиакомпании Helicopter Services в поселке Забрат на Апшеронском полуострове.
Ввод в строй ещё трёх международных аэропортов (помимо Физули, в Зангиланском и Лачинском районах) в ближайшие два года увеличит число воздушных гаваней страны почти на 50%. По существу, это несопоставимо с размером площади возвращенных территорий, но с учётом необходимости введения в строй первых инфраструктурных проектов, реализацией флагманских и знаковых политических проектов - вполне оправданный шаг.
Аэропорт - удачное сочетание политико-экономического символа и высокотехнологичного объекта прикладного значения в сфере логистики и транспорта.
Баку необходим зримый символ уже не просто самого факта возвращения своих территорий, но и включения региона в хозяйственно-экономическую жизнь страны.
Поэтому архитектура хай-тек зданий аэровокзала и сооружений аэропорта - самый удачный образ интеграции освобожденных азербайджанских земель.
Сеть национальных аэропортов - это решение для реализации комплексных задач, заложенных на 10-15 лет вперёд.
Национальные аэропорты в освобожденном Карабахе и Восточном Зангезуре станут важным фактором для усиления связанности и безопасности азербайджанской территории: повышается скорость доставки товаров и пассажиров в районы, которые до сих пор не охвачены сетью магистралей с остальной территорией страны. То же самое относится к грузам военного и специального назначения. Аэропорты станут центральным элементом связки для автодорожных "лучей" Горадиз-Джебраил-Зангилан-Агбенд, Физули-Шуша и других проектов.
А учитывая бескомпромиссную позицию Баку в отношении возобновления работы аэропорта в зоне ответственности российских миротворцев, где еще остаются сепаратисты, комплекс аэропортов представляет большую политическую значимость. Растут объемы поставок российских военных грузов. И с точки зрения обеспечения территориальной целостности государства Баку жизненно важно осуществлять военный грузопоток через суверенную территорию страны, которая находится под фактическим контролем азербайджанского правительства.
Возвращаясь к экономическому аспекту вопроса, необходимо отметить, что серьезный импульс получат и промышленные зоны, которые создаются рядом с аэропортами, что открывает непосредственную возможность для прямого экспорта потенциальной продукции национального производства. Соответственно, там можно развивать любые отрасли со сравнительно небольшим объемом партий готовой продукции, которую можно быстро и надежно экспортировать в любую точку мира: готовый текстиль, переработанную фруктово-овощную продукцию - соки в тетрапаках, сушеные овощные чипсы и тому подобные продукты.
Аэропорты - важнейший фактор e-commerce, сфера, которая становится одной из ключевых линий развития мировой экономики.
Естественно, это определенный вызов эффективности и рентабельности для госкомпании AZAL, которая должна вовлечь новые аэропорты в сетку международной доставки грузовым авиатранспортом.
Аэропорты в Карабахе предоставят возможность быстрее увеличить численность населения региона. Ориентировочная численность населения Физули в 50 тысяч человек к 2040 году может быть достигнута только при наличии совершенных систем транспортных коммуникаций.
Любой потенциальный житель региона, будь то азербайджанец по паспорту или гражданин другой страны, пожелавший переселиться в регион, должен быть обеспечен скоростной связью со своим регионом бизнеса и проживания семьи. Современное развитие без этого просто немыслимо.
ристический сектор региона на современном уровне тоже трудно представить без воздушного моста. Физулинский, Зангиланский и Лачинский аэропорты позволят гораздо более активно привлекать в Азербайджан туристов из всех стран мира.
По прогнозам корпорации Boeing, до 2030 года пассажиропоток в России, Украине и в целом в СНГ ежегодно будет увеличиваться на 2,9%, что обусловлено ростом экономических показателей на 2,1% в год. Часть этого "пирога" придется на Азербайджан и его новые аэропорты.
Новые аэропорты - это и развитие наиболее технологичного вида скоростного транспорта. Это гораздо дешевле, чем строительство в регионе скоростной железной дороги. При этом азербайджанский рынок труда получит новые вакансии для сотен авиационных специалистов, включая пилотов, бортпроводников, сотрудников инженерно-технических служб. Нужно понимать, что о коммерческой рентабельности аэропортов в первые годы их работы говорить не приходится. Но с подъемом пассажиропотока до 100 тыс. человек в год они начнут приносить прибыль. Поэтому аэропорт необходимо воспринимать в качестве осмысленной и далекоидущей государственной инвестиции на перспективу.
Наконец, если мы говорим о перспективах развития отрасли, то нужно учитывать сценарии возможной приватизации подобных объектов в будущем.
Наличие десятка азербайджанских аэропортов придаст возможность развития конкуренции в сфере данных услуг, что отразится снижением стоимости аэропортового обслуживания, перевозок пассажиров, грузов и почты, заложит резервы для более динамичного развития частно-государственного партнёрства в инфраструктуре…