Выступая на мероприятии, исполнительный директор Германо-азербайджанской внешнеторговой палаты Тобиас Бауманн отметил, что проекты модернизации таможенной системы, осуществляемые в рамках проводимых в Азербайджане реформ, создают условия для развития международной торговли, упрощения пограничных процессов и таможенных процедур, подчеркнул важность дальнейшего усиления сотрудничества между представляемой им структурой и таможенными органами Азербайджана.

Председатель комитета отметил, что в последнее время президент Ильхам Алиев провел системно-институциональные и структурные реформы в различных сферах, в том числе в таможенной системе.

Было отмечено, что в результате восстановления территориальной целостности страны появились новые возможности в политической и социально-экономической сферах. Глава государства с учетом новых вызовов определил новые цели и сформулировал новые приоритеты для всех государственных структур. В таких чувствительных, гибких и меняющихся условиях особое значение имеет совместная деятельность государственных структур с частным сектором.

Сафар Мехтиев отметил, что в последние годы Государственный таможенный комитет формирует эффективные механизмы сотрудничества с частным сектором и постоянно учитывает контраргументы, поступающие из частного сектора в ходе реформ. Было отмечено, что к формированию таможенно-предпринимательских отношений на здоровой основе и обеспечению эффективной деятельности в будущем всегда относятся с особой чуткостью и предпринимаются необходимые шаги для дальнейшего усиления этого процесса.