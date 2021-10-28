Сафар Мехтиев об обновлении азербайджанской таможни фото
29 октября состоялась встреча руководства Государственного таможенного комитета с членами Германо-азербайджанской внешнеторговой палаты.
Выступая на мероприятии, исполнительный директор Германо-азербайджанской внешнеторговой палаты Тобиас Бауманн отметил, что проекты модернизации таможенной системы, осуществляемые в рамках проводимых в Азербайджане реформ, создают условия для развития международной торговли, упрощения пограничных процессов и таможенных процедур, подчеркнул важность дальнейшего усиления сотрудничества между представляемой им структурой и таможенными органами Азербайджана.
На встрече председатель Государственного таможенного комитета генерал-полковник таможенной службы Сафар Мехтиев выступил с докладом “Усиление государственно-частного партнерства в сфере таможенного контроля и оформления”.
Председатель комитета отметил, что в последнее время президент Ильхам Алиев провел системно-институциональные и структурные реформы в различных сферах, в том числе в таможенной системе.
Было отмечено, что в результате восстановления территориальной целостности страны появились новые возможности в политической и социально-экономической сферах. Глава государства с учетом новых вызовов определил новые цели и сформулировал новые приоритеты для всех государственных структур. В таких чувствительных, гибких и меняющихся условиях особое значение имеет совместная деятельность государственных структур с частным сектором.
Сафар Мехтиев отметил, что в последние годы Государственный таможенный комитет формирует эффективные механизмы сотрудничества с частным сектором и постоянно учитывает контраргументы, поступающие из частного сектора в ходе реформ. Было отмечено, что к формированию таможенно-предпринимательских отношений на здоровой основе и обеспечению эффективной деятельности в будущем всегда относятся с особой чуткостью и предпринимаются необходимые шаги для дальнейшего усиления этого процесса.
Он также добавил, что в таможенной системе имеются необходимые ресурсы, в частности кадровые резервы, обладающие современными знаниями и навыками, и подчеркнул, что за последние годы обновлено до 40% кадров в таможенной сфере, сформированы эффективные кадровые резервы.
Далее председатель Государственного таможенного комитета проинформировал о проводимых в последние годы реформах в таможенных органах Азербайджана - борьбе с “теневой экономикой” и обеспечении прозрачности, облегчении внешней торговли, борьбе с правонарушениями, создании равных возможностей для участников внешней торговли и широкомасштабных мерах, проводимых в фискальной сфере, а также поделился своим видением дальнейшего развития таможенной системы.
В завершение встречи руководство Государственного таможенного комитета ответило на вопросы членов Германо-азербайджанской внешнеторговой палаты.