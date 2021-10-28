После ареста нескольких студентов по всей Индии, которые праздновали победу Пакистана в матче чемпионата мира по крикету, индийцы начали срывать пятничные молитвы мусульман в нескольких штатах.

Сообщается, что полиция города Гуруграм в штате Харьяна задержала более 30 человек, в основном индуистских активистов, после того как те сорвали пятничные молитвы мусульман 29 октября.

В социальных сетях распространились видеоролики, в которых видно, как протестующие несут плакаты с криками “Прекрати” и “Победа господа Рамы”.