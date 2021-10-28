В Индии срывают пятничные молитвы мусульман видео
После ареста нескольких студентов по всей Индии, которые праздновали победу Пакистана в матче чемпионата мира по крикету, индийцы начали срывать пятничные молитвы мусульман в нескольких штатах.
Сообщается, что полиция города Гуруграм в штате Харьяна задержала более 30 человек, в основном индуистских активистов, после того как те сорвали пятничные молитвы мусульман 29 октября.
В социальных сетях распространились видеоролики, в которых видно, как протестующие несут плакаты с криками “Прекрати” и “Победа господа Рамы”.
Protesters gathered to disrupt Friday Namaz in Gurugaon raising religious slogans, later they were detained by @gurgaonpolice , instructions were given from CM office to give protection to people who are offering namaz @ndtv pic.twitter.com/4JV05yH3yy— Saurabh shukla (@Saurabh_Unmute) October 29, 2021