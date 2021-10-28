Сотрудниками Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД задержан не достигший совершеннолетия житель столицы под условным именем Ализамин Исламов (действовавший под ником “Arsenics”), который, используя различные методы киберпреступности, создал в социальной сети Instagram поддельную страницу под названием "baxici_falci_arzu".

Как сообщили haqqin.az в МВД, злоумышленник под видом предоставления онлайн-услуг гадалки просил обращающихся к нему клиентов осуществлять онлайн-оплату. Подросток предлагал клиентам прототипы официальных страниц различных банков и сайтов онлайн-оплат, посредством которых узнавал данные банковских карт потерпевших.

В ходе проведенных следственных мероприятий сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что А. Исламов за 5 месяцев узнал данные банковских карт около 300 лиц. Снятые с карточных счетов средства он перечислял на свой электронный кошелек и обналичивал посредством онлайн-покупок. За этот период А.Исламов присвоил около 100 тыс. манатов граждан с помощью специальных программ.

Также было установлено, что А.Исламов открыл свой канал в мессенджере Telegram, где проводил для подписчиков тренинги о методах перехвата карточных данных.

В результате проведенного осмотра в его квартире были обнаружены и изъяты электронные данные, использованные мобильные телефоны, другие носители информации с отправленными гражданам сообщениями и другими доказательствами преступной деятельности. Задержанный признал свою вину в содеянном.

Оперативно-технические и оперативно-следственные мероприятия продолжаются.