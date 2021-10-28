Макрон и Джонсон обсудят “рыболовный кризис”

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Франции Эммануэль Макрон встретятся в кулуарах саммита G20 в Риме на фоне глубокой напряженности между двумя странами из-за “рыболовного кризиса”. Об этом в пятницу 29 октября сообщила канцелярия британского премьера.

Напомним, что отношения между Великобританией и Францией ухудшились после того, как официальный Париж заявил о задержании двух рыболовных судов. Лондон обвинил французов в нарушении соглашений и вызвал посла в МИД для разъяснений.