Париж и Лондон планировали бомбардировку нефтяных промыслов СССР
Американский писатель и историк Майк Пек обнародовал подробности одного из "темных пятен" Второй мировой войны. В частности, речь идет об операции Pike - "Щука", которая предусматривала в 1940 году ковровые бомбардировки советских нефтяных промыслов авиацией Франции и Великобритании, передает rg.ru
По словам публициста, перед началом Второй мировой войны руководство СССР пыталось сформировать антинацистскую коалицию, однако не найдя понимания в Лондоне и Париже, советская дипломатия заключила пакт о ненападении с Германией. Таким образом, СССР в глазах своих союзников превратился из заклятого врага Германии в союзника, что впоследствии навело Париж и Лондон на мысль о том, "почему бы не нанести удар по СССР и не убить двух зайцев одним выстрелом?".
Именно так, по мнению писателя, родилась операция Pike. Вылетая с баз союзников в Иране и Сирии, а также из нейтральной антисоветской Турции, более сотни британских и французских бомбардировщиков должны были непрерывно атаковать советские нефтяные месторождения на Кавказе.
Сообщается, что авиационные планировщики союзников были уверены в том, что это будет сильным ударом.
Если бы операция Pike была начата до капитуляции Франции, то британское правительство столкнулось бы с перспективой борьбы с нацистско-советским союзом.