Париж и Лондон планировали бомбардировку нефтяных промыслов СССР

Американский писатель и историк Майк Пек обнародовал подробности одного из "темных пятен" Второй мировой войны. В частности, речь идет об операции Pike - "Щука", которая предусматривала в 1940 году ковровые бомбардировки советских нефтяных промыслов авиацией Франции и Великобритании, передает rg.ru

По словам публициста, перед началом Второй мировой войны руководство СССР пыталось сформировать антинацистскую коалицию, однако не найдя понимания в Лондоне и Париже, советская дипломатия заключила пакт о ненападении с Германией. Таким образом, СССР в глазах своих союзников превратился из заклятого врага Германии в союзника, что впоследствии навело Париж и Лондон на мысль о том, "почему бы не нанести удар по СССР и не убить двух зайцев одним выстрелом?".