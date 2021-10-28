ВОЗ призвала страны не закрывать школы

Европейское региональное бюро ВОЗ (ЕРБ) призывает власти стран континента при принятии профилактических и рестриктивных мер против распространения COVID-19 не закрывать школы. Четыре недели подряд в Европе - единственном регионе ВОЗ - наблюдается рост передачи коронавирусной инфекции (57% всех новых случаев в мире в третьей неделе октября), сообщается в опубликованном в пятницу пресс-релизе ЕРБ.

"На прошлой неделе более половины <...> стран Европейского региона сообщили о заметном росте показателей заражения COVID-19 во всех возрастных группах", - отмечено в сообщении. На этом фоне 45 стран и территорий рекомендуют оставить школы открытыми для очного обучения, в то время как семь государств предпочли полное или частичное закрытие школ, а две - рекомендуют дистанционное обучение.

В ЕРБ считают, что перерыв в обучении детей должен быть крайней мерой. "Повсеместное закрытие школ в прошлом году, нарушившее образование миллионов детей и подростков, принесло больше вреда, чем пользы, особенно психическому и социальному благополучию детей. Мы не можем повторять одни и те же ошибки", - комментирует глава ЕРБ Ханс Клюге, передает ТАСС.