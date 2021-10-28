Министр обороны Великобритании заявил о сделке талибов с США

Захват власти в Афганистане движением Талибан стал возможен вследствие сделки, заключенной талибами с США без участия действовавших на тот момент афганских властей. Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес, передает independent.

По словам главы британского военного ведомства, в 2020 году в столице Катара Дохе представители Талибана подписали с США соответствующее мирное соглашение. Именно после этого соглашения стал возможен вывод войск США из Афганистана, позволивший талибам прийти к власти в стране, пишет independent.

Как подчеркнул Уоллес, сделка без участия представителей официального Кабула стала свидетельством признания американской стороной обреченности тогдашнего афганского правительства. Однако относительно интенсивности контактов США с представителями талибов Уоллес оговорился, что не имеет по этому вопросу данных.