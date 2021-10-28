Военные сборы резервистов в Азербайджане видео
Согласно утвержденному министром обороны Азербайджана плану подготовки на 2021 год в N-ской воинской части продолжаются военные учебные сборы.
Как сообщает haqqin.az со ссылкой на Министерство обороны, на сборах, проводимых в целях повышения уровня боевой подготовки, знаний и навыков группы пребывающих в запасе военнообязанных, были выполнены различные задачи.
В ходе выполнения поставленных задач военнообязанные не только совершенствуют боевые навыки и опыт, приобретенные на военной службе, но и освоят правила применения современного оружия, военной техники и оборудования, недавно принятых на вооружение азербайджанской армии.
Учебные сборы продлятся до 6 ноября.