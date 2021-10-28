Никто не помешает Турции достичь целей... заявление Эрдогана
"Турция не позволит никаким препятствиям, заговорам и нападкам помешать ей достичь целей, реализация которых намечена к 100-летию основания Турецкой Республики".
Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии открытия после реконструкции Культурного центра имени Ататюрка в Стамбуле, передает Анадолу.
“Мы стремимся отдать наш долг основателям Турецкой Республики, работая день и ночь во имя достижения целей на 2023 год”, – заявил турецкий лидер.