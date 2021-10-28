В «Азеригаз» заявили, что они открыты для СМИ

В пресс-службе ПО haqqin.az рассказали, что сегодня, 29 октября, генеральный директор объединения Руслан Алиев провел встречу с представителями медиа.

На прошлой неделе Производственное объединение «Азеригаз» объявило о начале новой акции «Открытые двери» с целью налаживания еще более доступной и оперативной связи с представителями средств массовой информации.

В ходе встречи, которая прошла в административном здании ПО «Азеригаз», генеральный директор ответил на вопросы представителей СМИ в связи с газоснабжением. Кроме того, Руслан Алиев ответил и на вопросы, адресованные ему со стороны граждан посредством соцсетей, а также, изучив поступившие обращения, дал соответствующие поручения в связи с их решением.

ПО «Азеригаз» призывает представителей медиа принимать участие в этой акции, задавать волнующие их вопросы напрямую гендиректору объединения.

Отметим, что акция «Открытые двери» проводится еженедельно по пятницам с 10:00 до 12:00. Участие представителей СМИ в акции добровольное.