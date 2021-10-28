ОАЭ и Израиль расширяют экономические отношения

Израиль и Объединенные Арабские Эмираты работают над соглашением о свободной торговле, которое позволит снизить тарифы и ввести другие экономические льготы, облегчая торговлю и укрепляя сотрудничество между ними. Это еще один признак быстро развивающихся связей, возникших в результате Авраамовых соглашений, пишет JNS.

Новость стала своего рода сюрпризом, когда посол Израиля в ОАЭ Амир Хайек объявил о ней во время бизнес-конференции в Абу-Даби, на которой собрались бизнес-лидеры и предприниматели из двух ближневосточных стран.

«Наш посол обращался к собравшимся, а также к министру торговли ОАЭ, говоря: «Мы должны работать над соглашением о свободной торговле, и должны сделать это, как можно быстрее», – сказал СМИ Дан Катаривас, генеральный директор по внешней торговле и международным отношениям в Производственной ассоциации Израиля.

Наибольшая ценность Соглашения о свободной торговле будет заключаться в ее символизме, сказал Катаривас, отметив, что таможенные тарифы ОАЭ относительно низкие и составляют 5 процентов. «Соглашение показывает, что у стран хорошие отношения», – сказал он.