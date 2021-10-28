Байден заставил Макрона подождать его 1,5 часа

Президент Франции Эммануэль Макрон и его американский коллега Джо Байден встретились во французском посольстве в Ватикане, это первая встреча двух лидеров с момента кризиса в отношениях, связанного с разрывом контракта по подлодкам, передает РИА Новости.

Лидеры Франции и США тепло приветствовали друг друга. Вместе с тем американский президент опоздал на встречу с Макроном более чем на час. Согласно программе, которую ранее распространил Елисейский дворец, начало встречи было запланировано на 16.15 (18.15 по бакинскому времени - ред.). Однако, согласно трансляции телеканала, кортеж Байдена въехал на территорию французского посольства около 17.40 (19.40 по бакинскому времени - ред.).

Напряженность в отношениях между Вашингтоном и Парижем возникла из-за нового партнерства AUKUS, заключенного между Австралией, Великобританией и США. Австралия в свете заключения этого трехстороннего партнерства заявила о выходе из соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group, объем которого составлял 56 миллиардов евро.