Население России продолжает сокращаться

Естественная убыль населения (превышение числа умерших над числом родившихся) в России за период январь-сентябрь выросла на 75%, превысив 675 тысяч человек. Это на 288,6 тысячи больше, чем за девять месяцев 2020 года. Об этом сообщает Росстат.

В ведомстве уточнили, что за период текущего года родилось 1,049 млн детей и умерли 1,725 млн человек. В прошлом же году показатели рождаемости и смертности составляли 1,068 млн и 1,455 млн соответственно. При этом добавляется, что пандемия коронавируса в сентябре стала причиной смерти 34,403 россиян.

Число браков за девять месяцев 2021 года составило 717 тысяч, а число разводов - 483,6 тысячи. Убыль населения за аналогичный период прошлого года составляет 387,1 тысячи человек.