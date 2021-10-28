Армянам, убившим спецназовца в России, грозит до 22 лет

"Тем, кто обвиняется в хулиганстве, запросили по шесть лет колонии, а тем, кто обвиняется в том числе и в убийстве - двоим братьям - по 20 лет колонии, по совокупности вменяемых им преступлений. Кого назначили убийцей, гособвинение просит приговорить к 22 годам колонии", - рассказал собеседник агентства.

Гособвинение в ходе прений сторон в Московском областном суде запросило сроки от шести до 22 лет колонии в отношении девятерых участников массовой драки в Красногорском районе Подмосковья, где летом 2019 года был убит бывший спецназовец ГРУ Никита Белянкин. Об этом ТАСС сообщил адвокат одного из подсудимых Нарек Костанян.

В ночь на 2 июня 2019 года бывший спецназовец ГРУ Никита Белянкин пытался разнять дерущихся у кафе на Новотушинской улице в микрорайоне Путилково в Красногорском районе. В результате драки Белянкин был смертельно ранен в область сердца и умер в течение нескольких минут, еще один мужчина был тяжело ранен в живот.

В рамках уголовного дела арестованы и содержатся в СИЗО Артур Акобян, Сергей Ходжоян, братья Гамлет и Грант Айрапетяны, гендиректор строительной компании Давид Егиазарян, Сурен Маркосян, управляющий магазином Рудик Манукян и граждане Армении Саак Саакян и бармен Нарек Степанян.

Кроме того, по делу объявлен в розыск Оганес Айрапетян, единственный из фигурантов признавший вину в убийстве. Еще один объявленный в розыск фигурант - владелец бара "Бир хаус" (где начался конфликт) Гурген Агаян - явился в правоохранительные органы Армении, был арестован, а спустя 40 дней отпущен из СИЗО. Им двоим заочно предъявлены обвинения, дела в отношении них выделены в отдельное производство. Однако, как установило следствие, именно безработный Ходжоян нанес удар ножом одному из потерпевших, а также убил Белянкина.