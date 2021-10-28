«Клеветническая» реплика министра поставила крест на отношениях Саудовской Аравии и Ливана обновлено
Правительство Саудовской Аравии приняло решение о высылке из страны посла Ливана в Эр-Рияде Фаузи Каббары в ответ на недружественные высказывания министра информации республики Джорджа Кордахи по поводу конфликта в Йемене. Как ранее сообщило информационное агентство SPA со ссылкой на заявление МИД королевства, ливанскому дипломату предоставлено 48 часов на то, чтобы покинуть страну.
Кроме того, саудовские власти объявили о полном прекращении импорта аграрной продукции из Ливана. Из Бейрута отозван также посол королевства Валид аль-Бухари.
По сведениям телеканала MTV, аналогичные меры в отношении Ливана могут принять другие страны - члены Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива.
Ранее Кордахи сообщил в Twitter, что ряд СМИ распространил отрывки из его интервью телеканалу "Аль-Джазира", которое было записано 5 августа - за месяц до его назначения на пост министра. В нем ливанский министр выступил в защиту йеменских мятежников-хуситов и осудил агрессию Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов против Йемена. В Эр-Рияде назвали высказывания Кардахи "клеветническими и искажающими позицию королевства в поддержку законного йеменского правительства".
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Саудовская Аравия отозвала своего посла в Ливане для консультаций и потребовала от ливанского посла в королевстве покинуть страну, сообщает саудовский гостелеканал Al-Ekhbariya.
Ранее РИА Новости сообщало, что власти Саудовской Аравии рассматривают возможность расторжения дипломатических отношений с Ливаном.
"Королевство отозвало посла в Ливане, потребовало от посла Ливана в королевстве покинуть страну в течение 48 следующих часов и решило приостановить импорт из Ливана в королевство", - говорится в сообщении телеканала.