Менее суток осталось до старта одного из главных политических событий октября - саммита "Большой двадцатки" в Италии. Лидеры России и Китая примут участие в его работе дистанционно. А прямо сейчас в небе над Римом напряженный траффик, самолеты первых лиц садятся один за другим, передает РЕН ТВ.

Глава американского Белого дома прилетел несколько часов назад и сразу отправился в Ватикан, на встречу с Папой Римским. Дело в том, что Джо Байден – из католической семьи, его предки – ирландские эмигранты из Ирландии. Начал разговор американский президент в своем неповторимом стиле, потребовав от понтифика угостить его выпивкой.

"Я хочу подарить вам монету. Ее хотел передать вам мой сын, потому что на ее тыльной стороне изображен штат Делавер, 261-е отделение, где он служил. Есть такая традиция, если в следующий раз, когда мы встретимся, у вас этой монеты не будет при себе, то выпивка за ваш счет", – сказал Байден.

Оказалось, такова ирландская традиция, которую хранит семья Байденов.