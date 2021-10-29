Шэн Сию, специально для haqqin.az, Пекин 29 октября 2021, 23:27

Нижняя палата парламента Таджикистана одобрила строительство Китаем новой военной базы в Ишкашимском районе Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана, недалеко от границы с Афганистаном. В рамках проекта предполагается возведение 12 зданий, в том числе административного, общежития, столовой, помещения для охраны и других, резервуара для воды и двух вышек для наблюдения. Не успели мировые масс-медиа обсудить планы Индии разместить на таджикской территории своих военнослужащих, как новая сенсация – Пекин будет там строить свое. И тоже – военного назначения.

Таджикские власти категорически отрицают, что это будет именно китайская база. Пекин просто «предоставит грантовую помощь для строительства в размере $8,5 миллионов долларов. При этом все оборудование, ввозимое из Китая при строительстве, будет освобождено от уплаты налогов и таможенных пошлин», – говорит с трибуны местного парламента первый заместитель министра внутренних дел Таджикистана Абдурахмон Аламшозода. А как китайцы объект построят – то тут же передадут его силовикам под базу спецназа таджикского МВД. «Там будут жить только семьи таджикских военнослужащих», – клянется перед коллегами из нижней палаты парламента депутат Толибхон Азимзода. – «Китайских военных там не будет». В Пекине широко улыбаются и ничего не подтверждают, но и не опровергают. А особо любопытствующих отсылают к китайско-таджикскому соглашению 2016 года о помощи Китая Таджикистану в строительстве учебных центров, пограничных застав и пунктов пропуска на таджикско-афганской границе. Вроде заставы в Мургабе, где журналисты Washington Post в 2019 году обнаружили и сфотографировали китайских военнослужащих.

Самое пикантное в этой истории двухлетней давности заключалась в том, что ни Пекин, ни Душанбе в тот раз не солгали – это действительно была и есть застава пограничных войск Таджикистана. Но и всей правды не сказали, поскольку на ее территории существует еще и объект-«призрак», совместный разведывательный пункт Народно-освободительной армии Китая и министерства общественной безопасности КНР. Со своей охраной и группой инструкторов, ведущих подготовку таджикских специалистов по антитеррору. Так будет и в этот раз. Спецназ МВД Таджикистана там действительно будет присутствовать – но только в качестве курсантов. А в помещениях площадью более 3,5 тысяч квадратных метров много что интересного можно напихать, что китайские военнослужащие обязательно и сделают. С талибами у Китая все складывается максимально благополучно. И недалеко то время, когда китайские специалисты в массовом порядке начнут заезжать в Афганистан, если Пекин получит гарантии, что их безопасность гарантирована. Но и среди самих талибов к Китаю относятся по-разному, и Исламское движение Восточного Туркестана, уйгурские сепаратисты, продолжающие обещать КНР «реки крови», на афганской территории еще не ликвидированы. Поэтому Китаю жизненно необходимо окружить Афганистан «цепью глаз и ушей» со всех сторон. И выдвигая свои разведывательные пункты и специалистов по антитеррору к афганско-таджикской границе – он делает то же самое, что и на границе афгано-пакистанской. В идеале он бы еще и на ирано-афганской границе хотел бы такие же возможности получить – но с Тегераном у него никак договориться не получается.