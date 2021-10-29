Новая военно-политическая доминанта для СНГ – «Россия+Китай» новый поворот
Нижняя палата парламента Таджикистана одобрила строительство Китаем новой военной базы в Ишкашимском районе Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана, недалеко от границы с Афганистаном. В рамках проекта предполагается возведение 12 зданий, в том числе административного, общежития, столовой, помещения для охраны и других, резервуара для воды и двух вышек для наблюдения.
Не успели мировые масс-медиа обсудить планы Индии разместить на таджикской территории своих военнослужащих, как новая сенсация – Пекин будет там строить свое. И тоже – военного назначения.
Таджикские власти категорически отрицают, что это будет именно китайская база. Пекин просто «предоставит грантовую помощь для строительства в размере $8,5 миллионов долларов. При этом все оборудование, ввозимое из Китая при строительстве, будет освобождено от уплаты налогов и таможенных пошлин», – говорит с трибуны местного парламента первый заместитель министра внутренних дел Таджикистана Абдурахмон Аламшозода.
А как китайцы объект построят – то тут же передадут его силовикам под базу спецназа таджикского МВД. «Там будут жить только семьи таджикских военнослужащих», – клянется перед коллегами из нижней палаты парламента депутат Толибхон Азимзода. – «Китайских военных там не будет».
В Пекине широко улыбаются и ничего не подтверждают, но и не опровергают. А особо любопытствующих отсылают к китайско-таджикскому соглашению 2016 года о помощи Китая Таджикистану в строительстве учебных центров, пограничных застав и пунктов пропуска на таджикско-афганской границе. Вроде заставы в Мургабе, где журналисты Washington Post в 2019 году обнаружили и сфотографировали китайских военнослужащих.
Самое пикантное в этой истории двухлетней давности заключалась в том, что ни Пекин, ни Душанбе в тот раз не солгали – это действительно была и есть застава пограничных войск Таджикистана. Но и всей правды не сказали, поскольку на ее территории существует еще и объект-«призрак», совместный разведывательный пункт Народно-освободительной армии Китая и министерства общественной безопасности КНР. Со своей охраной и группой инструкторов, ведущих подготовку таджикских специалистов по антитеррору.
Так будет и в этот раз. Спецназ МВД Таджикистана там действительно будет присутствовать – но только в качестве курсантов. А в помещениях площадью более 3,5 тысяч квадратных метров много что интересного можно напихать, что китайские военнослужащие обязательно и сделают.
С талибами у Китая все складывается максимально благополучно. И недалеко то время, когда китайские специалисты в массовом порядке начнут заезжать в Афганистан, если Пекин получит гарантии, что их безопасность гарантирована. Но и среди самих талибов к Китаю относятся по-разному, и Исламское движение Восточного Туркестана, уйгурские сепаратисты, продолжающие обещать КНР «реки крови», на афганской территории еще не ликвидированы.
Поэтому Китаю жизненно необходимо окружить Афганистан «цепью глаз и ушей» со всех сторон. И выдвигая свои разведывательные пункты и специалистов по антитеррору к афганско-таджикской границе – он делает то же самое, что и на границе афгано-пакистанской. В идеале он бы еще и на ирано-афганской границе хотел бы такие же возможности получить – но с Тегераном у него никак договориться не получается.
Так что, новая база в Ишкашимском районе Таджикистана для Пекина не первая – и не последняя. И расположенная в стране 201-я российская база этому не помеха. В рамках ОДКБ и постсоветского пространства формула о том, что «Россия – гарант безопасности, а Китай – локомотив экономического развития» постепенно сменяется на то, что в военно-политических вопросах действует принцип «Россия+Китай». И ни у кого в Таджикистане, это возражений не вызывает.
А потому Душанбе с радостью распахивает двери в сферу своей военно-политической безопасности для Китая. И материальные выгоды присутствуют, и политический профит имеется.
И Москва не против – там уже признали, что свои задачи по обеспечению национальной безопасности Китай будет решать самостоятельно, не доверяя даже самым близким союзникам, и переубедить его каким-то образом перераспределить сферы влияния не удастся. А потому китайский дракон обустраивается в горах Бадахшана всерьез и надолго. Расширяя сеть своих объектов-«призраков». Но при этом стараясь, очевидно из-за застенчивости, не слишком афишировать то, что уже и так очевидно.