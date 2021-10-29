Сенсация: ВВС Иордании приняли участие в учениях ЦАХАЛ ФОТО
Немецкий фотограф Фальк Барвальд (Falk Bärwald) опубликовал в своем Instagram сенсационные фотографии иорданских истребителей, которые приняли участие в широкомасштабных учениях авиации Blue Flag, которые проводит Израиль, сообщает mignews.
Пока Барвальд не обнародовал фотографии, участие Иордании в учениях официально держалось в секрете.
На одном из фото видно, как иорданский истребитель F-16 едет по взлетно-посадочной полосе базы ВВС Израиля "Увда". На втором снимке такой же истребитель взлетает с этой же базы.
Officially there were eight participating nations in this year's iteration of Exercise Blue Flag including the host Israel, but unbeknownst to most there was a ninth participant, Jordan. Participating with their newest Tape 6.5 MLU Vipers. 📸 fotofalk77 on Instagram. pic.twitter.com/uBPCuPvO4I— Abd Nav (@AbdNav2K2) October 29, 2021
Позже немецкий военный фотограф удалил свой пост, хотя изображения уже были загружены и широко распространены в Twitter, Telegram и других социальных сетях.
Хотя Иордания и Израиль установили мирные отношения много лет назад, королевство пытается приуменьшить значимость сотрудничества из-за отношения иорданцев к еврейскому государству.
Напомним, что международные учение ВВС Blue Flag начались еще 14 октября и завершились на этой неделе.