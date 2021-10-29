На одном из фото видно, как иорданский истребитель F-16 едет по взлетно-посадочной полосе базы ВВС Израиля "Увда". На втором снимке такой же истребитель взлетает с этой же базы.

Пока Барвальд не обнародовал фотографии, участие Иордании в учениях официально держалось в секрете.

Немецкий фотограф Фальк Барвальд (Falk Bärwald) опубликовал в своем Instagram сенсационные фотографии иорданских истребителей, которые приняли участие в широкомасштабных учениях авиации Blue Flag, которые проводит Израиль, сообщает mignews.

Позже немецкий военный фотограф удалил свой пост, хотя изображения уже были загружены и широко распространены в Twitter, Telegram и других социальных сетях.

Хотя Иордания и Израиль установили мирные отношения много лет назад, королевство пытается приуменьшить значимость сотрудничества из-за отношения иорданцев к еврейскому государству.

Напомним, что международные учение ВВС Blue Flag начались еще 14 октября и завершились на этой неделе.