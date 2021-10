Немецкий фотограф Фальк Барвальд (Falk Bärwald) опубликовал в своем Instagram сенсационные фотографии иорданских истребителей, которые приняли участие в широкомасштабных учениях авиации Blue Flag, которые проводит Израиль, сообщает mignews.

Пока Барвальд не обнародовал фотографии, участие Иордании в учениях официально держалось в секрете.

На одном из фото видно, как иорданский истребитель F-16 едет по взлетно-посадочной полосе базы ВВС Израиля "Увда". На втором снимке такой же истребитель взлетает с этой же базы.

Officially there were eight participating nations in this year's iteration of Exercise Blue Flag including the host Israel, but unbeknownst to most there was a ninth participant, Jordan. Participating with their newest Tape 6.5 MLU Vipers. 📸 fotofalk77 on Instagram. pic.twitter.com/uBPCuPvO4I