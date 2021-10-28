Разведка США оценила причастность Китая к появлению коронавируса

В США заявили о том, что власти Китая заранее не знали о существовании COVID-19 до тех пор, пока исследователи Уханьского института вирусологии не выделили вирус после его официального признания. О непричастности Пекина к появлению коронавируса говорится в докладе офиса директора национальной разведки США, передает РИА Новости.

Согласно документу, американское разведсообщество полагает, что даже в случае, если пандемия началась в результате лабораторного инцидента в Китае, руководство страны в первые месяцы, скорее всего, не знало об инциденте. Также отмечается, что Пекин не создавал коронавирус в качестве биологического оружия.