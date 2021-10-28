Необычную израильскую вакцину от COVID начинают испытывать в ЮАР

Израильская оральная вакцина против COVID получила разрешение на испытания в ЮАР. Об этом объявила компания-разработчик - Oravax Medical. Южноафриканский регулятор разрешил компании начать набор добровольцев для первой фазы клинических испытаний новой вакцины от COVID-19. Ее особенность в том, что препарат вводится не в инъекциях, а орально – в таблетках или капсулах, сообщает The Jerusalem Post.

«Оральная вакцина-кандидат Oravax может предложить эффективное потенциальное решение для борьбы с пандемией, будь то ревакцинация или вакцинация непривитых», - считает гендиректор компании Надав Кидрон.

По его словам, пероральная вакцина будет проще в употреблении – ее можно будет самостоятельно принять дома. Это облегчит быстрое и широкомасштабное развертывание прививочных кампаний, пишет издание «Детали».

По словам Кидрона, вакцина-кандидат Oravax нацелена сразу на три белка в структуре коронавируса, в отличие от прививок Moderna и Pfizer, которые «знакомят» иммунную систему лишь с шиповым белком. Это позволяет надеяться, что израильская вакцина будет сохранять свою эффективность и против новых мутаций коронавируса.

Отмечается, что первая фаза клинических испытаний, которая начнется в ЮАР, это лишь начало долгого процесса. В ее ходе вакцины испытают на десятках здоровых взрослых добровольцев, чтобы проверить ее безопасность, переносимость и другие характеристики.

После первой, кампания планирует развернуть вторую и третью фазы испытаний, когда эффективность вакцины проверяется на сотнях и тысячах добровольцев.