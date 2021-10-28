Авторитет Маг Бакинский получил 11 лет фото
Брянский областной суд вынес приговор 41-летнему уроженцу Азербайджана Газанфару Исмаилову, известному в криминальной среде как Гази Брянский и Маг Бакинский.
Фигуранта признали виновным в занятии высшего положения в преступной иерархии и умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью.
Установлено, что в период отбывания наказания в исправительных учреждениях мужчина проникся криминальной идеологией. В преступном мире Брянской области он занимал место лидера, так называемого «положенца».
В пресс-службе прокуратуры сообщают, что в ноябре 2019 года в брянской кальянной он с целью демонстрации своего криминального статуса избил гражданина Азербайджана.
Летом минувшего года находившегося в федеральном розыске криминального авторитета задержали в Дагестане оперативники полиции и спецназ ФСБ.
Суд приговорил виновного к 11 годам лишения свободы в исправительной колонии особого режима с ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев.
41-летнего Гази Брянского обвиняли по статьям "Занятие высшего положения в преступной иерархии" и "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью" УК РФ.