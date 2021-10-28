Брянский областной суд вынес приговор 41-летнему уроженцу Азербайджана Газанфару Исмаилову, известному в криминальной среде как Гази Брянский и Маг Бакинский.

Фигуранта признали виновным в занятии высшего положения в преступной иерархии и умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью.

Установлено, что в период отбывания наказания в исправительных учреждениях мужчина проникся криминальной идеологией. В преступном мире Брянской области он занимал место лидера, так называемого «положенца».

В пресс-службе прокуратуры сообщают, что в ноябре 2019 года в брянской кальянной он с целью демонстрации своего криминального статуса избил гражданина Азербайджана.