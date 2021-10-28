Греция объявила скандально известного Севана Нишаняна персоной нон грата

Греция объявила персоной нон грата турецкого журналиста и писателя армянского происхождения Севана Нишаняна, сбежавшего в 2017 году из стамбульской тюрьмы открытого типа, перебравшегося в Грецию и позже получившего убежище в этой стране. Об этом пишут армянские СМИ.

Отмечается, что спецслужбы Греции в афинском аэропорту заявили Нишаняну, что он объявлен в Греции нежелательной персоной и въезд в страну ему запрещен. Вместе супругой он был депортирован обратно в Сербию, откуда прилетел. О причинах такого решения ни Нишаняну, ни его адвокату ничего не сообщили.

Теперь 66-летнему Нишаняну негде жить. Ни Сербия, куда он направился из Афин, ни Албания, где он гостил прежде, не готовы предоставить ему политического убежища.

Отметим, что в 2019 году Нишанян, впервые приехав в Армению, получил гражданство этой страны.

Напомним, Севан Нишанян, родившийся в Турции и при этом всеми фибрами души ненавидящий свою родину, известный своими провокационными заявлениями, выступавший с призывами признать «геноцид армян 1915 года», издававший книги в жанре «альтернативной истории», в 2013 году был осужден за оскорбительные высказывания о пророке Мухаммеде в своей статье, посвященной фильму «Невинность мусульман» (антиисламский фильм, снятый в США, в оскорбительной форме повествующий о жизни пророка Мухаммеда). В 2014 году Нишанян, которого армянские СМИ награждают различными эпитетами типа "выдающийся", "смелый", "талантливый", вновь был приговорен, теперь уже к 17 годам тюрьмы. Через три года после просьб правозащитников он был переведен в тюрьму с мягким режимом, откуда вскоре сбежал при неизвестных обстоятельствах.